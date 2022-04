Longitude 2022 line-up adds new acts & day-to-day breakdown

Longitude 2022 has added a host of new acts to its summer festival line-up set for Marlay Park this July. The latest artists set for Longitude 2022 are;

Longitude 2022 Line-up

LIL TJAY * BECKY HILL * SLOWTHAI

JAX JONES * BELTERS ONLY * REJJIE SNOW

KOJAQUE * UNKNOWN T * LANCEY FOUX * COI LERAY

OBSKÜR * 49TH & MAIN * ABY COULIBALY

MONJOLA * EFÉ * PLANTAIN PAPI * KHAKIKID * BAILEY333

DAVE * TYLER, THE CREATOR * A$AP ROCKY

DOJA CAT * MEGAN THEE STALLION * THE KID LAROI

POLO G * D-BLOCK EUROPE * JACK HARLOW

BABY KEEM * AITCH * CENTRAL CEE

SKI MASK THE SLUMP GOD * M HUNCHO * DIGGA D

ARRDEE * PA SALIEU * CKAY * DENISE CHAILA * OFFICA

KNUCKS * ENNY * IVORIAN DOLL * SELLO

Longitude 2022 Daily Breakdown

LONGITUDE 2022 TICKET INFORMATION

Two-Day Ticket: €179.50

Ticket price is inclusive of booking fee

Subject to licence

Final tickets on sale this Friday, April 29th at 9am.

Tickets available at www.ticketmaster.ie

For further festival information see:

www.longitude.ie | www.mcd.ie