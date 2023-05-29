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TLMT’s Gigs of the Week featuring Forbidden Fruit 2023, The Beths, The Lumineers & more

The Last Mixed Tape picks out its gigs of the week

by Stephen White
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LANKUM

VICAR STREET – MAY 29TH TO 31ST

Tickets

WE CAME AS ROMANS

THE ACADEMY – MAY 30TH

Tickets

THE BETHS

WHELAN’S – MAY 31ST

Tickets

THE FLORENTINAS

WORKMAN’S CELLAR – JUNE 1ST

Tickets

CAROLINE ROSE

WHELAN’S – JUNE 1ST

Tickets

LIZZY MCALPINE

VICAR STREET – JUNE 2ND

Tickets

THE LUMINEERS

ST. ANNE’S PARK – JUNE 2ND

Tickets

DEA MATRONA

WHELAN’S – JUNE 2ND

Tickets

SOFT CELL

ST. ANNE’S PARK – JUNE 3RD

Tickets

FORBIDDEN FRUIT 2023

ROYAL HOSPITAL KILMAINHAM – JUNE 3RD TO 4TH

Tickets

THE MARY WALLOPERS

THE ACADEMY – JUNE 3RD TO 5TH

Tickets

GLADYS KNIGHT

3OLYMPIA THEATRE – JUNE 4TH

Tickets

LIONEL RICHIE

ST. ANNE’S PARK – JUNE 4TH

Tickets
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