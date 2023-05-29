TLMT’s Gigs of the Week featuring Forbidden Fruit 2023, The Beths, The Lumineers & more

LANKUM
VICAR STREET – MAY 29TH TO 31ST
WE CAME AS ROMANS
THE ACADEMY – MAY 30TH
THE BETHS
WHELAN’S – MAY 31ST
THE FLORENTINAS
WORKMAN’S CELLAR – JUNE 1ST
CAROLINE ROSE
WHELAN’S – JUNE 1ST
LIZZY MCALPINE
VICAR STREET – JUNE 2ND
THE LUMINEERS
ST. ANNE’S PARK – JUNE 2ND
DEA MATRONA
WHELAN’S – JUNE 2ND
SOFT CELL
ST. ANNE’S PARK – JUNE 3RD
FORBIDDEN FRUIT 2023
ROYAL HOSPITAL KILMAINHAM – JUNE 3RD TO 4TH
THE MARY WALLOPERS
THE ACADEMY – JUNE 3RD TO 5TH
GLADYS KNIGHT
3OLYMPIA THEATRE – JUNE 4TH
LIONEL RICHIE
ST. ANNE’S PARK – JUNE 4TH
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